Приведите дроби к одному из знаменателей 10,100 или 1000 и запишите соответствующие десятичные дроби: lt;br /gt; г)3/2,lt;br /gt; 9/4,lt;br /gt; 63/20,lt;br /gt; 51/25. б)
Математика
Приведите дроби к одному из знаменателей 10,100 или 1000 и запишите соответствующие десятичные дроби: lt;br /gt; г)3/2,lt;br /gt; 9/4,lt;br /gt; 63/20,lt;br /gt; 51/25. б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/2=3*5/2*5=15/10=0.15 9/4=9*25/4*25=225/100=2.25 63/20=63*5/20*5=315/100=3.15 51/25=51*4/25*4=204/100=2.04
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