Приведите дроби к одному из знаменателей 10,100 или 1000 и запишите соответствующие десятичные дроби: lt;br /gt; г)3/2,lt;br /gt; 9/4,lt;br /gt; 63/20,lt;br /gt; 51/25. б)

Математика

Приведите дроби к одному из знаменателей 10,100 или 1000 и запишите соответствующие десятичные дроби: lt;br /gt; г)3/2,lt;br /gt; 9/4,lt;br /gt; 63/20,lt;br /gt; 51/25. б)

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