Объясните как это делать и как обозначать, да знаю что это на контурной карте, но о??ъясните как , выделять то . .то . то... 1. Выделите границы океанов , подпишите их . 2.Подпишите названия морей заливов и проливов. 3.Выде...
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Объясните как это делать и как обозначать, да знаю что это на контурной карте, но о??ъясните как , выделять то . .то . то... 1. Выделите границы океанов , подпишите их . 2.Подпишите названия морей заливов и проливов. 3.Выделите основные районы лова промысловых рыб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто открываешь океаническую страницу атласа и смотришь условные обозначения, где обозначены полосы, линии какие-нибудь. Вот и всё.
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