Три стеклянные банки налили воды нужно определить в какой банке больше воды а в какой меньше
Окружающий мир
Три стеклянные банки налили воды нужно определить в какой банке больше воды а в какой меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В трёхлитровой банке больше чем в однолитровой.. хаха
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