72ч =....сут 7мин 25с=.....с 612с=.....мин.....с 1мес.2сут=.....сут 5в=.....лет 9сут.2ч=.....ч 5лет8м??с.......мес 12нед.5сут=....сут

Гость: Гость:

1 сутки - 24 часа 72 часа= 3 суток 1 минута- 60 секунд 7мин.25сек. = 445 секунд 612 секунд= 10минут 12 секунд 1месяц - 30-31 день 1 день - 24 сутки если 30дней: 1месяц 2 сутки = 768 суток если 31 день: 1 месяц 2 сутки= 792 сутки 1 век - 100 лет 5 веков = 500 лет 9суток 2часа= 218 часов 1 год - 12 месяцев 5 лет 8месяцев= 68 месяцев 1 неделя- 7 суток 12 недель 5суток= 89 суток :)