Найти угол 3 если угол 1 равен 40°, а угол 2 равен 55°
Геометрия
Найти угол 3 если угол 1 равен 40°, а угол 2 равен 55°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2угол будет равен углу который между 1 и 3 углами, то есть 55°. Угол 3= 180°- (40°+55°)= 180°-95°=85°
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