В результате реакций между водородом и кислородом образовалась вода объемом 18 см^3(p(H2O)=1г/см3). найдите массы вступивших в реакцию газов

Химия

В результате реакций между водородом и кислородом образовалась вода объемом 18 см^3(p(H2O)=1г/см3). найдите массы вступивших в реакцию газов

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