Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Выполните действия а)0,17+3/20 б)2,5:3/5
Алгебра
Выполните действия а)0,17+3/20 б)2,5:3/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0,17+=+=+==1,85 б)2,5÷=2,5÷0,6=3,1
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Как решить пример (20+35)-8поразрядным способом
Ответить
История
Маленькое сочинение о культуре в 17 веке
Ответить
Математика
6кг.50г= т;8ли.6см= см; 4ч15мин = мин.;7руб30коп=коп.
Ответить
Русский язык
Спасибо что даже написала два ответа ! :)
Ответить
Математика
Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстоя...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск