Маленькое сочинение о культуре в 17 веке

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Культура России 17 века отличается большим разнообразием артефактов оставленных в истории. По сравнению со всеми предыдущими эпохами, упоминаемыми в источниках дошедших до наших дней, этот век очень богат на исторические памятники культуры. Русская культура 17 века стала смешением культур многих центров Киевской земли, дополненная влияниями и заимствованиями из иностранных культур, что определило равномерное развитие многих сфер науки, быта, народного хозяйства и общественных отношений данного периода. Быстрый рост научного самосознания и бурное развитие искусства послужили прекрасной основой для строительства новой структуры общества, смещения акцента интересов многих слоев населения, выделения многих ремесел церковного искусства в отдельные светские виды деятельности, развитием духовного отражения и освоения действительности, т.е. Искусства, появлением в нем стремления к описательности и декоративности. «Век перелома» - так часто называют данный период. Меняется не только светское, происходит смещение всей духовной сферы жизни российского общества. Вершиной кризиса средневековой идеологии становится реформа патриарха Никона и, как следствие, возникновение старообрядчества. Активно прививаются прозападные идеи, дополняющие нюансы самобытной культуры России. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА Семнадцатый век занимает особое место в истории России феодального периода. Примерно XVII столетием датируется начальная стадия зарождения буржуазных связей в недрах феодально-крепостнического строя. Развитие городских посадов, прогресс общественного разделения труда, рост товарного производства и обмена стали условиями начинающихся изменений в общественно-экономической жизни России. Новые явления в области культуры затрагивают, прежде всего, города. Сосредоточение больших масс населения в крупных, по тому времени, городах, начало промышленного производства, поиски полезных ископаемых, далекие походы в Сибирь, развитие торговли, общения с другими странами подрывали вековую замкнутость, вели к расширению кругозора людей. Светские элементы в культуре XVII века становятся более заметными, они проникают в церковное зодчество, в живопись, в прикладное искусство, науку и другие сферы жизни общества. Происходит смешение и бурный рост различных отраслей народного хозяйства. События первого десятилетия XVII в. привели к разорению значительной территории Российского государства и подрыву его материальной культуры. Военные действия того времени тяжело отразились на положении многих городов и сел. Главной отраслью народного хозяйства оставалось земледелие. Орудия же земледельческого хозяйства остались прежними - сохи, бороны, косы, серпы, плуги. В области ремесленного производства произошли значительные сдвиги. Как и прежде, существовала домашняя промышленность в крестьянском хозяйстве, производившая холсты, канаты, сермяжные сукна, обувь, одежду, посуду, рогожи, деготь и другие предметы. Но в городах, особенно наиболее крупных, отчетливо определяется процесс массового превращения ремесла в мелко товарное производство. Более того, в XVII в. возникли первые русские мануфактуры, что привело к значительному обогащению материальной культуры. Широкое распространение получила обработка металлов - в Москве, Устюжне Железопольской, Тихвине. Кузнецы и другие мастера обработки железа производили в массовом количестве топоры и дверные петли, подковы и сабли, ножи и шашки и другие изделия. С большим мастерством изготовлялись сложные и хитроумные замки. Было налажено производство многих видов огнестрельного и холодного оружия. Русские мастера-крестьяне в 20-х годах XVII века сделали башенные часы для новой Спасской башни Кремля (по проекту англичанина Христофора Галовея). Все более применялись разные воздействующие механизмы. В 1615 г. была сделана первая пушка с винтовой нарезкой. Полностью