В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в...
Обществознание
В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в стране А и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) открытая 2) сезонная 3) циклическая 4) структурная 5) застойная 6) фрикционная
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Сезонная, циклическая
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