В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в...

Обществознание
В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в стране А и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) открытая 2) сезонная 3) циклическая 4) структурная 5) застойная 6) фрикционная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сезонная, циклическая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
"Исправленная рукопись", почему две Н?
Ответить
Алгебра
Найти любые три решения неравенства x+y^2 меньше 3
Ответить
Қазақ тiлi
Өзімшілдік туралы мақал мəтел
Ответить
Математика
72ч =....сут 7мин 25с=.....с 612с=.....мин.....с 1мес.2сут=.....сут 5в=.....лет 9сут.2ч=.....ч 5лет8м??с.......мес 12нед.5сут=....сут
Ответить
Русский язык
Что можно держать за пазухой
Ответить