Составить план к будущему сочинению на тему "Образ благородного разбойника в романе". Роман "Дубровский". Написать про Владимира Дубровского. Можете написать так, чтобы по этому плану я могла написать сочинение, пожалуйста. З...
Литература
Составить план к будущему сочинению на тему "Образ благородного разбойника в романе". Роман "Дубровский". Написать про Владимира Дубровского. Можете написать так, чтобы по этому плану я могла написать сочинение, пожалуйста. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План Первая встреча с ВладимиромОбраз Владимира Дубровского В основе повести А. С. Пушкина «Дубровский» лежит исторический сюжет о бунте крестьян псковского помещика Дубровского. Автор создал произведение, которое очень реалистично влилось в его современность. Но изначально задуманный образ главного героя получился противоречивым: Владимир Дубровский из романа «Дубровский» — это благородный разбойник, образ которого совершенно не вяжется с нравами крепостной России. Характеристика Дубровского из романа «Дубровский», с которой знакомит нас автор в начале произведения, наводит на мысль, что в будущем он превратится в эгоиста и гуляку, бестолково проживающего жизнь. Владимир ничем не отличается от других молодых людей: живет на средства отца и нисколько не заботится о том, откуда они берутся. Он молод и может позволить себе роскошную жизнь, игру в карты, долги и развлечения. Его не интересует будущее, ведь, как и его друзья, он мечтает о богатой невесте, брак с которой решит все проблемы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
50м 3см=.......см 7км 248м=..........м 8м 4мм=..........мм 4дм 8см 6мм=......мм 4070мм=...м...мм 5000км=..........м 600квадратных дм=.....ква...
Литература
Українська мова
Алгебра
1. Постройте график функции у = 2х – 3. а) Найдите значение функции, если значение а??гумента равно 4, -1; б) найдите значение аргумента, при ...