Составить план к будущему сочинению на тему "Образ благородного разбойника в романе". Роман "Дубровский". Написать про Владимира Дубровского. Можете написать так, чтобы по этому плану я могла написать сочинение, пожалуйста. З...

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План Первая встреча с ВладимиромОбраз Владимира Дубровского В основе повести А. С. Пушкина «Дубровский» лежит исторический сюжет о бунте крестьян псковского помещика Дубровского. Автор создал произведение, которое очень реалистично влилось в его современность. Но изначально задуманный образ главного героя получился противоречивым: Владимир Дубровский из романа «Дубровский» — это благородный разбойник, образ которого совершенно не вяжется с нравами крепостной России. Характеристика Дубровского из романа «Дубровский», с которой знакомит нас автор в начале произведения, наводит на мысль, что в будущем он превратится в эгоиста и гуляку, бестолково проживающего жизнь. Владимир ничем не отличается от других молодых людей: живет на средства отца и нисколько не заботится о том, откуда они берутся. Он молод и может позволить себе роскошную жизнь, игру в карты, долги и развлечения. Его не интересует будущее, ведь, как и его друзья, он мечтает о богатой невесте, брак с которой решит все проблемы.