Артур Шопенгауэр писал: ''сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными''. Согласны ли вы с этим мнением? Выразите свои ...

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Артур Шопенгауэр писал: ''сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными''. Согласны ли вы с этим мнением? Выразите свои мысли в письме.

Автор: Гость