Очень надо. Помогите решить неравенства.
Алгебра
Очень надо. Помогите решить неравенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) y'=9-9x²≤0 1-x²≤0 - + - ------------[-1]---------[1]--------- x∈(-∞,-1]u[1,+∞) b) y'=(2(3x-1)-6x)/(3x-1)²=-2/(3x-1)²≤0 x≠1/3 (3x-1)²≥0 x=1/3 + + ----------------(1/3)------------ x∈(-∞,1/3)u(1/3,+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Распредели животных по группам Корова,стрекоза, мышь, таракан, паук, лошадь, куриц?? Домашние: Дикие:
Русский язык
Математика