Очень надо. Помогите решить неравенства.

Алгебра
Очень надо. Помогите решить неравенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) y'=9-9x²≤0 1-x²≤0         -              +            -   ------------[-1]---------[1]--------- x∈(-∞,-1]u[1,+∞) b) y'=(2(3x-1)-6x)/(3x-1)²=-2/(3x-1)²≤0 x≠1/3 (3x-1)²≥0 x=1/3           +                    +  ----------------(1/3)------------ x∈(-∞,1/3)u(1/3,+∞)
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