Составьте текст с 9-10 предложениями с причастными оборотами. Пожалуйста:з

Гость: Гость:

В нашем дворе появилась новая девочка(ее звали Ира),приехавшая из Европы. Нам сразу захотелось с ней познакомиться,узнав что-нибудь о ней интересное. Узнав, что она объездила весь мир,я была удивлена,мне стало еще интереснее. Мы так разговорились,что не заметили как пролетело время,и Ира,посмотрев на часы,быстро вскочила и побежала домой. Мы все сели на скамейку ,и вдруг я, увидев,что Ира забыла свою сумочку,побежала за ней. Я еле ее догнав,отдала ей ее сумочку. Она посмотрев на меня, посмеялась и забрала ее. Я решив,что нужно отдохнуть,пошла домой.Я легла на кровать и прикрыв глаза,начала придумывать свой завтрашний день.<br />:333