Длинна прямоугольного участка 120 м, ширина 46 м. Найди ширину другого прямоугольного участка с такой же площадью, длина которого 80 м. С кратким условием

Математика

Длинна прямоугольного участка 120 м, ширина 46 м. Найди ширину другого прямоугольного участка с такой же площадью, длина которого 80 м. С кратким условием

Автор: Гость