Длинна прямоугольного участка 120 м, ширина 46 м. Найди ширину другого прямоугольного участка с такой же площадью, длина которого 80 м. С кратким условием
Математика
Длинна прямоугольного участка 120 м, ширина 46 м. Найди ширину другого прямоугольного участка с такой же площадью, длина которого 80 м. С кратким условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно наити площадь первого участка Формула площади S= a*b S=120*46=5520 м^2 Чтобы наити ширину второго участка нужно площадь поделить на длину b=5520÷80=69 м. Ширина второго участка 69 м
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