Помогите составить 5-ти стишие на тему Счастливый принц. 1.... 2.... 3.... 4.... 5...
Литература
Помогите составить 5-ти стишие на тему Счастливый принц. 1.... 2.... 3.... 4.... 5...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливый принц Ходит Бродит Счастливый принц Любит он всех девиц И день и ночь и без границ
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