Как решить уравнение d:15+706=1002
Математика
Как решить уравнение d:15+706=1002
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Д:15=1002-706 д:15=296 д=296*15 д=4440
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