НАПИШИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ 1.И(з,с) пес(...)ни сло ( ф,в) не выкин...шь. 2.Бритва (не) скребет, ?? слово реж...т. 3.Слово (не) воробей,вылет...т (не) пойма...шь. 4.Отслова до дела не бли(с,з)ко, ОБЪЯСНИТЕ, А Я ДАМ 50 БАЛЛОВ
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НАПИШИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ 1.И(з,с) пес(...)ни сло ( ф,в) не выкин...шь. 2.Бритва (не) скребет, ?? слово реж...т. 3.Слово (не) воробей,вылет...т (не) пойма...шь. 4.Отслова до дела не бли(с,з)ко, ОБЪЯСНИТЕ, А Я ДАМ 50 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Из (предлог - ис не бывает) песни (от слова песен) слов (слоВа) не выкинешь (1 спряж.) 2. Бритва не скребет (не с глаг. раздельно), а слово режет (режешь - 1 спр.) 3. Слово не воробей, велетет не поймаешь (не с глаг. раздельно, 1 спряж.). 4. От слова до дела близко (блиЗок).
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