(-9,18:3,4-3,7)•2,1+2,04 Помогите мне плис!
Математика
(-9,18:3,4-3,7)•2,1+2,04 Помогите мне плис!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дейтвие в скобках 1) -9,18*3,4=-31,212 2) -31,212-3,7=-34,912 3) -34,912*2,1=-73,3152 4) -73,3152+2,04=-71,2752 ответ -71,2752
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