Помогите решить 15/х²-15=2
Алгебра
Помогите решить 15/х²-15=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/x^2 - 15 = 2 2( x^2 - 15) = 15 2x^2 - 30 = 15 2x^2 = 45 x^2 = 22,5 x1 = √22,5 x2 = - √22,5
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