В уравнении реакции между оксидом железа 3 и угарным газом коэффициент перед окис??ителем и восстановителем равен A)2и3 Б)3и1 В)3и2 Г)1и3

Химия
В уравнении реакции между оксидом железа 3 и угарным газом коэффициент перед окис??ителем и восстановителем равен A)2и3 Б)3и1 В)3и2 Г)1и3
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Гость:
Fe2O3 + 3CO = 4Fe + 3CO2  .... Г)1и3
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