Помогите раставить запятые и объяснить их. Прошу

Русский язык
Помогите раставить запятые и объяснить их. Прошу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо было бегать, и Завтрашнего дня,и В двух случаях и союз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр равнобедренней трапеции равен 20 см. Точка касания вписанной в трапецию делить её боковую сторону на отрезки, один из которых на 3 см боль...
Ответить
Українська мова
Спробуй уявити себе президентом країни. Що ти зробив би (зробила б), щоб школярам б??ло цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це
Ответить
Литература
Синонім до слова знайшла
Ответить
Алгебра
Помогитеее пожалуйста номер 115
Ответить
Русский язык
НАПИШИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ 1.И(з,с) пес(...)ни сло ( ф,в) не выкин...шь. 2.Бритва (не) скребет, ?? слово реж...т. 3.Слово (не) воробей,вылет...т (н...
Ответить