Периметр равнобедренней трапеции равен 20 см. Точка касания вписанной в трапецию делить её боковую сторону на отрезки, один из которых на 3 см больше другого. Найдите площадь трапеции.
Геометрия
Периметр равнобедренней трапеции равен 20 см. Точка касания вписанной в трапецию делить её боковую сторону на отрезки, один из которых на 3 см больше другого. Найдите площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция равнобедренная , а это значит, что боковые стороны равны (обозначим х) а + b + 2x = 20 трапеция описана около окружности ---> a + b = 2x = 10 боковая сторона = 5 отрезки, на которые ее разделила точка касания окружности 5 = 1+4 меньшее основание трапеции = 2, т.к. отрезки касательных, проведенных из одной точки равны))) большее основание 10 - 2 = 8 высота из прямоугольного треугольника = 4 (по т.Пифагора) S = 10*4/2 = 20
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