ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! 1. Горы производят (н_) забываемое впечатление. 2. (Н_) один пере??од нужно совершить, чтобы достичь вершины. 3. (Н_) одного мгновения не хочется терять. 4. Кто (н_) хотел бы оказаться в этом фантастиче...

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! 1. Горы производят (н_) забываемое впечатление. 2. (Н_) один пере??од нужно совершить, чтобы достичь вершины. 3. (Н_) одного мгновения не хочется терять. 4. Кто (н_) хотел бы оказаться в этом фантастическом месте? 5. Что (н_) говори, горы всегда прекрасны. 6. Сколько (н_ ) смотри на это чудо, оно никогда не надоест. 7. Эту вершину пытались покорить (н_) раз. 8. И (н_) разу восхождение не было легким. 9. В горах на многие километры вокруг (н_) души. 10. Равнодушно относиться к горам не могут (н_) начинающие, (н_) опытные альпинисты. 11. В предрассветной тишине не слышно (н_) шороха. 12. Ощутить себя частичкой мироздания дано (н_ ) каждому. 13. (Н_) славы, (н_) денег не требуют отважные путешественники. 14. (Н_) раз художники пытались изобразить горы. 15. Но (н_ ) один из них не смог превзойти своим мастерством Н.Рериха. 16. Разве вы (н_) мечтали хотя бы на миг оказаться на вершине? 17. Как (н_) трудно приходится альпинистам, но никто из них не отчаивается. 18. На подготовку к восхождению уходит (н_) один день. 19. Тот, кто побывал в горах, (н_ ) разу не пожалеет о проведен¬ном времени. 20. Мы должны добраться во что бы то (н_ ) стало.

Автор: Гость