Запиши проверочные слова. Вставь пропущенные буквы
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Запиши проверочные слова. Вставь пропущенные буквы
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ЧАсто-чАстота, стрЕлы-выстрЕлить, сОлим-посОлить, нОчка- нОчевать, сИний- сИнева, тЕмень- тЕмнота, жИзнь-жИвой, вЕрх-вЕршина, спОрт- спОртивный, шАлость- шАлун. длИнный- длИна, лЕнь-лЕнивый, лЁд- лЕдяной, сОр-сОринка, свЕт- свЕтлячок, лИст- лИства, мОре- мОрской, вЯжем-вЯзание
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