Распредели животных по группам Корова,стрекоза, мышь, таракан, паук, лошадь, куриц?? Домашние: Дикие:

Окружающий мир
Распредели животных по группам Корова,стрекоза, мышь, таракан, паук, лошадь, куриц?? Домашние: Дикие:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домашние: корова, лошадь, курица дикие: мышь, стрекоза, таракан, паук
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