Астана наша столица сочинение кароткий

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Сочинение «Город Астана — столица Казахстана» Астана стала столицей нашей Родины и резиденцией Президента в 1994 году. Сейчас это город будущего, город мечты. С каждым днем он все больше развивается и процветает. Здесь проходит множество спортивных и культурных событий. В Астане строятся самые современные здания, которые поражают своей архитектурой. Гости из других стран, приезжая в Астану, открывают рты от удивления. Астана с виду выглядит как новый город, город XXI века. За годы независимости Казахстана в ней появились небоскребы самых удивительных форм, современные парки и скверы, потрясающе красивые фонтаны и памятники. Символ города — монумент Байтерек, дерево жизни народа, корнями вросшее в землю, а кроной упирающееся в небо. Чтобы город стал еще уютнее для жизни, его старательно озеленяют. А по вечерам многие центральные здания красиво подсвечивают.