Атомна маса - це ......
Химия
Атомна маса - це ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомною масою — називають відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів. Маса жодного іншого ізотопу не дорівнює цілому числу внаслідок впливу енергії зв'язку ядер.
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