Атомна маса - це ......

Химия
Атомна маса - це ......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомною масою  — називають відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів. Маса жодного іншого ізотопу не дорівнює цілому числу внаслідок впливу енергії зв'язку ядер.
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