Свинец объемом 10 см3, взятый при начальной температуре 20 градусов цельсия, полностью расплавится. какое количество теплоты было при этом затрачено?

Физика

Свинец объемом 10 см3, взятый при начальной температуре 20 градусов цельсия, полностью расплавится. какое количество теплоты было при этом затрачено?

Автор: Гость