АВС-равнобедренный треугольник с основанием АС,угол С=40 градусов,угол В=100 градусов .Проведена медиана BD.Найдите углы треугольника ABD.

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Легкотня. находится угол В=180-40-100=40. Т.к. угол С и А равны, треугольник ABC тазобедренный. а медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника явл и биссектрисой и высотой. Значит угол В=100/2=50. А угол АДБ прямой, угол А мы знаем