АВС-равнобедренный треугольник с основанием АС,угол С=40 градусов,угол В=100 градусов .Проведена медиана BD.Найдите углы треугольника ABD.
Геометрия
АВС-равнобедренный треугольник с основанием АС,угол С=40 градусов,угол В=100 градусов .Проведена медиана BD.Найдите углы треугольника ABD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол А=180-100-40=40 уголА=углуС, значит, треугольник АВС - равнобедренный. Следовательно, BD - медиана, биссектрисса и высота. Следовательно уголDBA=100/2=50, угол BDA=90, уголBAD=40
Гость:
Легкотня. находится угол В=180-40-100=40. Т.к. угол С и А равны, треугольник ABC тазобедренный. а медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника явл и биссектрисой и высотой. Значит угол В=100/2=50. А угол АДБ прямой, угол А мы знаем
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