Автобус проехал 60 км по асфальтированной дороге и 32 км по грунтовой дороге. На всю дорогу он затратил 60 минут. Найдите скорость автобуса на каждом участке, если на шоссе он двигался на 20 км/ч быстрее
Алгебра
Автобус проехал 60 км по асфальтированной дороге и 32 км по грунтовой дороге. На всю дорогу он затратил 60 минут. Найдите скорость автобуса на каждом участке, если на шоссе он двигался на 20 км/ч быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 60+32=92 км в час 60км в час-х+20-шоссе 32км в час-х х+х+20=92 2х=92-20 х=36 км в час -грунтовая дорога 36+20=56 км в час -шоссе Можешь не сомневаться!
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