Как переводится? ездить- делать- давать- покупать- иметь- идти- покидать- р??совать- петь-
Английский язык
Как переводится? ездить- делать- давать- покупать- иметь- идти- покидать- р??совать- петь-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Drive Do Give Buy Have Go Leave Draw Sing
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ТЕКСТ УМОЛЯЮ! ДАМ 30 БАЛЛОВ! Нужно поменять вопросы, которые задаёт Даниэль. Заранее спасибо!
Геометрия
Русский язык
Прочитайте слова в двух столбиках.Васильков,Груши,Листьев,Горшков,Поля,Муравьёв.??асильков,груши,листьев,горшков,поля,муравьёв.Чем отличаются слова...
Другие предметы
Русский язык