ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ТЕКСТ УМОЛЯЮ! ДАМ 30 БАЛЛОВ! Нужно поменять вопросы, которые задаёт Даниэль. Заранее спасибо!
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ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ТЕКСТ УМОЛЯЮ! ДАМ 30 БАЛЛОВ! Нужно поменять вопросы, которые задаёт Даниэль. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. May my friends come to me? 2. May I bring here some food from the dining room?
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