ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ТЕКСТ УМОЛЯЮ! ДАМ 30 БАЛЛОВ! Нужно поменять вопросы, которые задаёт Даниэль. Заранее спасибо!

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ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ТЕКСТ УМОЛЯЮ! ДАМ 30 БАЛЛОВ! Нужно поменять вопросы, которые задаёт Даниэль. Заранее спасибо!

Автор: Гость