Пишите задачу пожалуйста

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Геометрия
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Ответ(ы) на вопрос:
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Даны 2 подобных треугольника FER и NMC, катеты FE и MN относятся как 7:6. Разность площадей треугольников равна 26. Площадь треугольника FER равна х. Площадь треугольника NMC равна у
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