Воды-призвести звук бквенный анализ. Кустики-разобрать слова как части речи
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Воды-призвести звук бквенный анализ. Кустики-разобрать слова как части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В-[в]-согл, тв. зв. парн O-[o]-гл, уд. Д-[д]-согл, тв, зв, парн ы-[ы]-гл, безуд. Кустики-сущ, куст-корень, ик-суффикс, и - окончание
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