Схема по математике в лукошке было 10грибов из них3 белые и 5 подосиновики а остальное лисички.ск.было лисичек былр в корзизне

Математика

Схема по математике в лукошке было 10грибов из них3 белые и 5 подосиновики а остальное лисички.ск.было лисичек былр в корзизне

Автор: Гость