Схема по математике в лукошке было 10грибов из них3 белые и 5 подосиновики а остальное лисички.ск.было лисичек былр в корзизне
Математика
Схема по математике в лукошке было 10грибов из них3 белые и 5 подосиновики а остальное лисички.ск.было лисичек былр в корзизне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 + 5 = 8 (г.) – белых и подосиновиков вместе 10 – 8 = 2 (г.) – лисички Ответ: В корзине 2 лисички.
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