7. Разложить на множители а) у(у-6)+5(у-6) б) х²+3х-2х-6 Пожалуйста очень срочно)))

Алгебра

7. Разложить на множители а) у(у-6)+5(у-6) б) х²+3х-2х-6 Пожалуйста очень срочно)))

Автор: Гость