7. Разложить на множители а) у(у-6)+5(у-6) б) х²+3х-2х-6 Пожалуйста очень срочно)))
Алгебра
7. Разложить на множители а) у(у-6)+5(у-6) б) х²+3х-2х-6 Пожалуйста очень срочно)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (y - 6)(y + 5) б) x^2 + x -6 = ( x + 3)(x - 2) D = b^2 - 4ac = 1 + 24 = 25 = 5^2 x1 = ( - 1 + 5) / 2 = 2 x2 = ( -1 - 5) / 2 = - 3
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