Ухудшение положения крестьян и городских низов в 20-е гг. XVIII в. было вызвано: 1) нач??лом церковного раскола 2) введение подушной подати 3) секуляризацией церковных земель 4) увеличением пожилого

История
Ухудшение положения крестьян и городских низов в 20-е гг. XVIII в. было вызвано: 1) нач??лом церковного раскола 2) введение подушной подати 3) секуляризацией церковных земель 4) увеличением пожилого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2. Во время правление Петра Великого было принято подушная подать в 1718 - 1724 годы для экономического развития государства. 
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