Заполни пустые клетки: [ ]ч [ ]мин=100мин 2ч 36мин=[ ]мин 1т=[ ]ц=[ ]кг 32см =[ ]дм [ ]см 2 м 5 см =[ ]см [ ]кг =[ ]ц=2т

Математика
Заполни пустые клетки: [ ]ч [ ]мин=100мин 2ч 36мин=[ ]мин 1т=[ ]ц=[ ]кг 32см =[ ]дм [ ]см 2 м 5 см =[ ]см [ ]кг =[ ]ц=2т
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ч 40 мин = 100мин 2ч 36мин = 48мин 1т=10 ц = 1000кг 32 см = 3.2 дц = 32 см 2м 5 см = 205 см 1500 кг 50 ц =2т Жду благодарность )))
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