S участка=156 м в квадрате Ширина=12 м P участка=? м Это прямоугольник у прямоуголь??ика четыре стороны помогите пожалуйста балл будет 15
Математика
S участка=156 м в квадрате Ширина=12 м P участка=? м Это прямоугольник у прямоуголь??ика четыре стороны помогите пожалуйста балл будет 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 156/12=13(м)- длина участка 2) (12+13)*2=50(м)-периметр участка
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