S участка=156 м в квадрате Ширина=12 м P участка=? м Это прямоугольник у прямоуголь??ика четыре стороны помогите пожалуйста балл будет 15

Математика

S участка=156 м в квадрате Ширина=12 м P участка=? м Это прямоугольник у прямоуголь??ика четыре стороны помогите пожалуйста балл будет 15

Автор: Гость