Помогите составить два примера морфологического разбора имени прилагательного пожалуйста очень надо

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Помогите составить два примера морфологического разбора имени прилагательного пожалуйста очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый- прил. , м. р., ед.ч. , И.п. , 2-е сприж. Умный-прил. , ед.ч. , м.р. ,И.п., 2-е сприж.
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