Подбери слова с приставками ,которые придают слову противоположное значение .Зап??ши пары слов. развязать - вбежать - закрыть
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Подбери слова с приставками ,которые придают слову противоположное значение .Зап??ши пары слов. развязать - вбежать - закрыть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развязать - завязать вбежать - убежать закрыть - открыть
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