Обознач на рисунке цифрами ярусы леса.Подпеши их названия
Окружающий мир
Обознач на рисунке цифрами ярусы леса.Подпеши их названия
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Верхний, средний, нижний
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