3x-2 / 2x+5 - x+4 / x-10
Математика
3x-2 / 2x+5 - x+4 / x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3x-2)/(2x+5) - (x+4)/(x-10)=(3x-2)(x-10)-(x-4)(2x-5)=3х²-30х-2х+20-2х²+5х+8х-20=х²-19х=х(х-19)
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