3x-2 / 2x+5 - x+4 / x-10

Математика
3x-2 / 2x+5 - x+4 / x-10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3x-2)/(2x+5) - (x+4)/(x-10)=(3x-2)(x-10)-(x-4)(2x-5)=3х²-30х-2х+20-2х²+5х+8х-20=х²-19х=х(х-19)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какое из следующих чисел заключенно между 8\13 и 5\7? 1) 0,6 2) 0,7 3) 0,8 4) 0,9
Ответить
Математика
S участка=156 м в квадрате Ширина=12 м P участка=? м Это прямоугольник у прямоуголь??ика четыре стороны помогите пожалуйста балл будет 15
Ответить
Русский язык
Подскажите пожалуйста как можно сделать
Ответить
Физика
За какое время электричайниу мощностью 50 ватт нагреет 2 литра воды с 10 градусов Це??ьсия до кипения
Ответить
Русский язык
Помогите составить два примера морфологического разбора имени прилагательного пожалуйста очень надо
Ответить