Какое из следующих чисел заключенно между 8\13 и 5\7? 1) 0,6 2) 0,7 3) 0,8 4) 0,9

Алгебра

Какое из следующих чисел заключенно между 8\13 и 5\7? 1) 0,6 2) 0,7 3) 0,8 4) 0,9

Автор: Гость