Какое из следующих чисел заключенно между 8\13 и 5\7? 1) 0,6 2) 0,7 3) 0,8 4) 0,9
Алгебра
Какое из следующих чисел заключенно между 8\13 и 5\7? 1) 0,6 2) 0,7 3) 0,8 4) 0,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2, т.к 8/13 это 0.61... А 5/7 это 0.71..... Следовательно ответ 0.7
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