Как найти гипотенузу в прямоугольном треугольнике по двум катетам?
Геометрия
Как найти гипотенузу в прямоугольном треугольнике по двум катетам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух катетов равна квадрату гипотенузы.
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