Помогите срочно плиз!!! На шар , полностью погруженный в ртуть , действует архимедо??а сила 136 Н. Определите объём шара!!!

Гость: Гость:

Дано: Pртути=13600 кг/м^3 g=10 H/кг Fа=136H V-? формула Fархимеда=Vдетали*Pжидкости*g, (можно так преобразовать формулу Например 40=2*4*5 нам надо найти 2, значит чтобы найти 2 нам надо 40/4*5), те V=Fа/Pж*g v=136 H/13600 кг/м^3*10 H/кг=0,001м^3 Или= 1000см^3