Помогите очень срочно нужно сочинение по русскому яз рассуждение на тему конек гарбунок . автор текста Ерошин
Русский язык
Помогите очень срочно нужно сочинение по русскому яз рассуждение на тему конек гарбунок . автор текста Ерошин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала напиши свои впечатления от рассказа. Поразмышляй, в чем его смысл. Какие герои тебе понравились? Почему? Какие поступки героев тебе НЕ понравились? Как ты думаешь, почему автор решил написать эту сказку? Тебе понравилось описание конька горбунка? Что ты думаешь о стиле повествования Ерошина?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Помогите срочно плиз!!! На шар , полностью погруженный в ртуть , действует архимедо??а сила 136 Н. Определите объём шара!!!
Русский язык