Сколько звуков абажур

Русский язык
Сколько звуков абажур
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 [а б а ж у р] пиши
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