Прочитайте слова в двух столбиках.Васильков,Груши,Листьев,Горшков,Поля,Муравьёв.??асильков,груши,листьев,горшков,поля,муравьёв.Чем отличаются слова в левам столбике от слов в правом столбике .Найдите им соответствующее место в ...

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Прочитайте слова в двух столбиках.Васильков,Груши,Листьев,Горшков,Поля,Муравьёв.??асильков,груши,листьев,горшков,поля,муравьёв.Чем отличаются слова в левам столбике от слов в правом столбике .Найдите им соответствующее место в предложениях.1 Серёжа Муравьёв не боится....2 Игорь ......сделал букет из ......3 Витя.....нарвал букет......

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