Выполните умножения а)3х(х-2) Б)х2степени y2степени (x+2y)
Алгебра
Выполните умножения а)3х(х-2) Б)х2степени y2степени (x+2y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3x(x-2) = 3x^2 - 6x 2. x^2y^2(x+2y)=x^3y^2x+x^2y*2y^3 Вроде бы так должно быть, второе не совсем уверена.
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